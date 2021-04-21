Sabancı'dan özel tarifler

ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI TAKİPÇİLERİNE RAMAZAN AYINA ÖZEL TARİFLER VE ÖNERİLER VERDİ.
ONLİNE KATILDIĞI SOHBET TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN HAZIRLADIĞI TARİFLERİ KAPSAYAN YEMEK KİTAPLARI BULUNUYOR
İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR
İş insanı Demir Sabancı'nın üç çocuk annesi eşi Aslıhan Sabancı, ramazana özel hazırladığı tarifleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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