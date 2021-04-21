Sabancı'dan özel tarifler

İş insanı Demir Sabancı'nın üç çocuk annesi eşi Aslıhan Sabancı, ramazana özel hazırladığı tarifleri sosyal medya hesabından paylaştı.

21 Nisan 2021 Çarşamba

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI TAKİPÇİLERİNE RAMAZAN AYINA ÖZEL TARİFLER VE ÖNERİLER VERDİ.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ONLİNE KATILDIĞI SOHBET TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN HAZIRLADIĞI TARİFLERİ KAPSAYAN YEMEK KİTAPLARI BULUNUYOR

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı'dan özel tarifler

İş insanı Demir Sabancı'nın üç çocuk annesi eşi Aslıhan Sabancı, ramazana özel hazırladığı tarifleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sabancı'dan özel tarifler

İş insanı Demir Sabancı'nın üç çocuk annesi eşi Aslıhan Sabancı, ramazana özel hazırladığı tarifleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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