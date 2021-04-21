Boğaz'da form tuttular

caddeCemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve Melis Çiftçi, Boğaz'a karşı form tutarken objektiflere yansıdılar.

21 Nisan 2021 Çarşamba

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI KURUÇEŞME'DE SPOR HOCASIYLA BİRLİKTE SPOR YAPTI

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPARAK FORMUNU KORUDU

PINAR SABANCI

HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE CADDELERE İNEN PINAR SABANCISPOR EĞİTMENİYLE BERABER BİR BANKTA ANTRENMAN YAPTI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

İŞ İNSANI İLHAN SABANCI'YLA EVLİ OLAN PINAR SABANCI'NIN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Boğaz'da form tuttular

caddeCemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve Melis Çiftçi, Boğaz'a karşı form tutarken objektiflere yansıdılar.

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