Boğaz'da form tuttular

PINAR SABANCI
PINAR SABANCI KURUÇEŞME'DE SPOR HOCASIYLA BİRLİKTE SPOR YAPTI
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ BOĞAZ'DA YÜRÜYÜŞ YAPARAK FORMUNU KORUDU
HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE CADDELERE İNEN PINAR SABANCISPOR EĞİTMENİYLE BERABER BİR BANKTA ANTRENMAN YAPTI
İŞ İNSANI İLHAN SABANCI'YLA EVLİ OLAN PINAR SABANCI'NIN ÜÇ ÇOCUĞU VAR
caddeCemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve Melis Çiftçi, Boğaz'a karşı form tutarken objektiflere yansıdılar.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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