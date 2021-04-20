Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.
İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞAN'LA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
BAŞARILI İŞ İNSANI DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN AYNI ZAMANDA YENİ HAYATA GEÇİRDİĞİ E-TİCARET SİTESİYLE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye'den çekildi.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Adı oyuncu Aygün Aydın ile aşk dedikodularına karışan, Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı'nın sosyal medya yazışmaları ifşa edildi.
Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye’den çekildi.
İmajında çok sık değişikliğe gitmeyen Alara Koçibey, saçlarını siyah yaparak takipçilerine sürpriz yaptı.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu