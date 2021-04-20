Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

Demet Sabancı Çetindoğan'ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye'den çekildi.

20 Nisan 2021 Salı

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞAN'LA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

BAŞARILI İŞ İNSANI DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN AYNI ZAMANDA YENİ HAYATA GEÇİRDİĞİ E-TİCARET SİTESİYLE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLUYOR.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

Demet Sabancı Çetindoğan'ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye'den çekildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
İlham olan tarz...

Elif Dürüst
Bakımlı şık...

Derin Mermerci
Sabancı'yı ifşa etti!

Adı oyuncu Aygün Aydın ile aşk dedikodularına karışan, Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı'nın sosyal medya yazışmaları ifşa edildi.
Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye’den çekildi.
Koçibey'den yeni tarz!

İmajında çok sık değişikliğe gitmeyen Alara Koçibey, saçlarını siyah yaparak takipçilerine sürpriz yaptı.
Farklı ve şık...

Begüm Şen
İlham olan tarz

Aylin Tahincioğlu