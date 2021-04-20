Koçibey'den yeni tarz!

ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY SİYAH SAÇLI YENİ HALİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
FİRARİ İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN RENÇ EMRE VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
ALARA KOÇİBEY ŞİMDİLERDE İSE İŞ İNSANI EREN MOROVA İLE BİRLİKTE.
İmajında çok sık değişikliğe gitmeyen Alara Koçibey, saçlarını siyah yaparak takipçilerine sürpriz yaptı.
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