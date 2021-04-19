Alaton'un mutlu günü...

İş dünyasının tanınmış simalarından Vedat Alaton sevgilisi Seda Söğütlü ile nikah masasına oturdu.

19 Nisan 2021 Pazartesi

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VEDAT ALATON BİR SÜREDİR BİRLİKTE OLDUĞU SEDA SÖĞÜTLÜ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.

VEDAT ALATON

ÜÇ BUÇUK YILDIR BİRLİKTE OLAN SEDA SÖĞÜTLÜ VE VEDAT ALATON MALTA'DA SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ.

SEDA SÖĞÜTLÜ VE VEDAT ALATON GEÇTİĞİMİZ YAZ BODRUM YALIKAVAK'TA EL ELE HT KULÜP TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ.

SEDA SÖĞÜTLÜ-VEDAT ALATON

İŞ İNSANI VEDAT ALATON İLK EVLİLİĞİNİ DANİMARKALI FEMMKE DİSKOİS İLE YAPMIŞTI.

VEDAT ALATON

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ 2006 YILINDA NİLÜFER ZAPÇI İLE YAPAN VEDAT ALATON 2008 YILINDA ZAPÇI İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI.

VEDAT ALATON

VEDAT ALATON

VEDAT ALATON

Alaton'un mutlu günü...

İş dünyasının tanınmış simalarından Vedat Alaton sevgilisi Seda Söğütlü ile nikah masasına oturdu.

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Alaton'un mutlu günü...

İş dünyasının tanınmış simalarından Vedat Alaton sevgilisi Seda Söğütlü ile nikah masasına oturdu.