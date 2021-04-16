Bebek'te koyu sohbet...

ALP TAŞKENT
İŞ İNSANI ALP TAŞKENT BİR ARKADAŞIYLA BEBEK'TE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.
STFA GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ALP TAŞKENT İŞ HAYATINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR İSİM.
ALP TAŞKENT'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Ünlü işadamı Alp Taşkent, bir arkadaşıyla birlikte Bebek'i sohbet etti.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
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