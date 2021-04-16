Bebek'te koyu sohbet...

Ünlü işadamı Alp Taşkent, bir arkadaşıyla birlikte Bebek'i sohbet etti.

16 Nisan 2021 Cuma

ALP TAŞKENT

İŞ İNSANI ALP TAŞKENT BİR ARKADAŞIYLA BEBEK'TE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.

ALP TAŞKENT

STFA GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ALP TAŞKENT İŞ HAYATINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR İSİM.

 

ALP TAŞKENT

ALP TAŞKENT'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ALP TAŞKENT

ALP TAŞKENT

ALP TAŞKENT

Bebek'te koyu sohbet...

Ünlü işadamı Alp Taşkent, bir arkadaşıyla birlikte Bebek'i sohbet etti.

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