Spor tutkunları yürüyüşte...

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN NAZLI KEÇELİ ANNESİ NİLGÜN KEÇELİ İLE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
NİLGÜN, NAZLI KEÇELİ
NAZLI KEÇELİ
İŞ İNSANI İLHAN SABANCI'NIN EŞİ PINAR SABANCI ARKADAŞLARIYLA BOĞAZ'A KARŞI FORM TUTTU.
PINAR SABANCI
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KAHVESİNİ YUDUMLAYARAK YÜRÜYEN PINAR SABANCI, ARKADAŞLARIYLA BOL BOL SOHBET ETTİ.
FİT ANNE PINAR SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU VAR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Nazlı Keçeli ve annesi Bebek'te spor yaptılar.
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem-Celal Çapa çifti, Kuruçeşme sahil hattında yürüyüş yaparken görüntülendi.
Türk moda profesyonellerini dünya ile buluşturan Fashion Week İstanbul bir sezonu daha geride bıraktı.