Spor tutkunları yürüyüşte...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Nazlı Keçeli ve annesi Bebek'te spor yaptılar.

16 Nisan 2021 Cuma

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN NAZLI KEÇELİ ANNESİ NİLGÜN KEÇELİ İLE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

NİLGÜN, NAZLI KEÇELİ

NAZLI KEÇELİ

İŞ İNSANI İLHAN SABANCI'NIN EŞİ PINAR SABANCI ARKADAŞLARIYLA BOĞAZ'A KARŞI FORM TUTTU.

PINAR SABANCI

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KAHVESİNİ YUDUMLAYARAK YÜRÜYEN PINAR SABANCI, ARKADAŞLARIYLA BOL BOL SOHBET ETTİ.

FİT ANNE PINAR SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU VAR.

NAZLI KEÇELİ

NAZLI KEÇELİ

NAZLI KEÇELİ

NAZLI KEÇELİ

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Spor tutkunları yürüyüşte...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Nazlı Keçeli ve annesi Bebek'te spor yaptılar.

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