Kapadokya'da tatil molası...

LEYLA ALATON
İŞ İNSANI LEYLA ALATON KAPADOKYA'YI ZİYARET EDEREK KISA BİR TATİL YAPTI.
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SIK SIK SERGİ ZİYARETLERİ YAPIYOR.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Leyla Alaton, Nevşehir'de kısa bir tatil yaptı.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.
Meltem Özbek Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunu, dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul kapsamında sundu.
Fashion Week İstanbul'un, ilk günününde modacı Nedret Taciroğlu yeni kreasyonuyla yer aldı.
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.