Kapadokya'da tatil molası...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Leyla Alaton, Nevşehir'de kısa bir tatil yaptı.

15 Nisan 2021 Perşembe

LEYLA ALATON

İŞ İNSANI LEYLA ALATON KAPADOKYA'YI ZİYARET EDEREK KISA BİR TATİL YAPTI.

LEYLA ALATON

BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

LEYLA ALATON

SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SIK SIK SERGİ ZİYARETLERİ YAPIYOR.

LEYLA ALATON

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Kapadokya'da tatil molası...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Leyla Alaton, Nevşehir'de kısa bir tatil yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve şık...

Begüm Şen
İlham olan tarz

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Alara Koçibey
Kapadokya'da tatil molası...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Leyla Alaton, Nevşehir'de kısa bir tatil yaptı.

Kutoğlu'ndan yeni imaj!

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.
Şık tasarımlar dijital moda haftasında...

Meltem Özbek Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunu, dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul kapsamında sundu.
Taciroğlu'ndan yeni kreasyon

Fashion Week İstanbul'un, ilk günününde modacı Nedret Taciroğlu yeni kreasyonuyla yer aldı.
Moda haftasına özel tasarımlar

Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.