Kutoğlu'ndan yeni imaj!

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.

15 Nisan 2021 Perşembe

ATIL KUTOĞLU,  DOKTOR MELİKE KÜLAHÇI'NIN KLİNİĞİNE GİDEREK SAÇ EKİMİ YAPTIRDI.

ATIL KUTOĞLU

ÜNLÜ MODACI ATIL KUTOĞLU CEMİYET HAYATININ PEK ÇOK SEÇKİN SİMASINI TASARIMLARIYLA GİYİNDİRİYOR.

ATIL KUTOĞLU

KENDİ MARKASINI DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLEYEN MODACI ATIL KUTOĞLU'NUN, AVUSTURYA'DA DA MAĞAZASI BULUNUYOR.

ATIL KUTOĞLU

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MELİSA TAPAN İLE BİR ARAYA GELEN ATIL KUTOĞLU, AVUSTURYA  BAŞKONSOLOSU GERHARD LUTZ'LA BİRLİKTE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ.

 

 

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ATIL KUTOĞLU

Kutoğlu'ndan yeni imaj!

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.

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Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.
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