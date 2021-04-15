Kutoğlu'ndan yeni imaj!

ATIL KUTOĞLU, DOKTOR MELİKE KÜLAHÇI'NIN KLİNİĞİNE GİDEREK SAÇ EKİMİ YAPTIRDI.
ATIL KUTOĞLU
ÜNLÜ MODACI ATIL KUTOĞLU CEMİYET HAYATININ PEK ÇOK SEÇKİN SİMASINI TASARIMLARIYLA GİYİNDİRİYOR.
KENDİ MARKASINI DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLEYEN MODACI ATIL KUTOĞLU'NUN, AVUSTURYA'DA DA MAĞAZASI BULUNUYOR.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MELİSA TAPAN İLE BİR ARAYA GELEN ATIL KUTOĞLU, AVUSTURYA BAŞKONSOLOSU GERHARD LUTZ'LA BİRLİKTE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ.
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.
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Aylin Tahincioğlu
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