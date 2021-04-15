Şık tasarımlar dijital moda haftasında...

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MELTEM ÖZBEK
Meltem Özbek Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunu, dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul kapsamında sundu.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Leyla Alaton, Nevşehir'de kısa bir tatil yaptı.
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu özel bir klinikte saç ektirerek imajını değiştirdi.
Fashion Week İstanbul'un, ilk günününde modacı Nedret Taciroğlu yeni kreasyonuyla yer aldı.
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.