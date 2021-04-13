Bodrum'da ralli heyecanı!

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK
GENEL
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.
Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.
İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.