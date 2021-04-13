Bodrum'da ralli heyecanı!

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Nisan 2021 Salı

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK

MENDERES GÜRAL, EMRAH ALİ BAŞO, AYHAN GERMİRLİ, MUSTAFA NAZİK, İSMET TOKTAŞ, BURAK BAŞLIK

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'da ralli heyecanı!

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.

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Bodrum'da ralli heyecanı!

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.