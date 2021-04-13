Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.

13 Nisan 2021 Salı

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY ÇİFTİ BEBEK'TEKİ GÖRÜNTÜLENDİ.

EDVİNA SPONZA

FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPAN EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY İLE BİRLİKTE SIK SIK SPOR YAPIYOR.

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

EDVİNA SPONZA

Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.

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