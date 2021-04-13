Koronavirüs sonrası ilk kez Bebek'te...

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY ÇİFTİ BEBEK'TEKİ GÖRÜNTÜLENDİ.
EDVİNA SPONZA
FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPAN EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY İLE BİRLİKTE SIK SIK SPOR YAPIYOR.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Ayşe Boyner