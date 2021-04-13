Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.

13 Nisan 2021 Salı

BAŞARILI İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN VASİYETİ ÜZERİNE HER YIL DÜZENLENEN SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ BU YIL ÇEVRİMİÇİ OLARAK DÜZENLENDİ.

GÜLER SABANCI ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞMA YAPARAK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLAN PROFESÖR SUSAN MICHIE'Yİ TEBRİK ETTİ.

PROFESÖR SUSAN MICHIE, SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU.

GENEL

SAKIP SABANCI

SAKIP SABANCI

 GÜLER SABANCI

 GÜLER SABANCI

 GÜLER SABANCI

 GÜLER SABANCI

Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.

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