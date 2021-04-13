Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

BAŞARILI İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN VASİYETİ ÜZERİNE HER YIL DÜZENLENEN SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ BU YIL ÇEVRİMİÇİ OLARAK DÜZENLENDİ.
GÜLER SABANCI ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞMA YAPARAK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLAN PROFESÖR SUSAN MICHIE'Yİ TEBRİK ETTİ.
PROFESÖR SUSAN MICHIE, SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU.
GENEL
SAKIP SABANCI
GÜLER SABANCI
Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
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