Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.

13 Nisan 2021 Salı

AYŞE BOYNER

ELİF BOYNER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ, ELİF BOYNER-CİHAN AYGER, EMİNE BOYNER KÜRŞAT

GENEL

2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRDİ.

AYŞE-ELİF BOYNER

CEM BOYNER VE BİLGÜN DERELİ'NİN KIZI OLAN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK İŞ HAYATINA ATILDI.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.

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Boynerler doğada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
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Ayşe Boyner