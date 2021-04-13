Boynerler doğada...

AYŞE BOYNER
ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ, ELİF BOYNER-CİHAN AYGER, EMİNE BOYNER KÜRŞAT
GENEL
2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRDİ.
AYŞE-ELİF BOYNER
CEM BOYNER VE BİLGÜN DERELİ'NİN KIZI OLAN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK İŞ HAYATINA ATILDI.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Ayşe Boyner