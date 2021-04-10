Erdallar'ın mutlu günü...

AYDIN AYAYDIN, DOĞAN BAYSAL, OZAN ALİ ERDAL-BEGÜM AĞMA, BEHİYE-NUHAREM İNAN
OZAN ALİ ERDAL-BEGÜM AĞMA
ERKAN-SEMRA AĞMA, OZAN ALİ ERDAL-BEGÜM AĞMA, PROF. DR. AYDIN AYAYADIN, BURCU AĞMA
ERKAN-SEMRA AĞMA, CEVAT ERDAL, OZAN ALİ ERDAL-BEGÜM AĞMA, BURCU AĞMA
Op. Dr. Ozan Ali Erdal, önceki gün hayatını Begüm Ağma ile birleştirdi.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Gözde-Aytek Şavkan ve Arzu Atabarut Nişantaşı caddelerinde objektiflere yakanlandılar.