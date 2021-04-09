Kosif'in karantina hobisi!

MELDA KAMHİ KOSİF
KORONAVİRÜSE YAKALANAN MELDA KAMHİ KOSİF KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE RESİM YAPARAK ATLATMAYA ÇALIŞIYOR.
GENEL
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MELDA KOSİF AYNALI TILSIMLAR DÜKKANI KİTABIYLA OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.
SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
SİNAN-MELDA KAMHİ KOSİF
Sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını duyuran Melda Kamhi Kosif karantina günlerini evde resim yaparak geçirdi.
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