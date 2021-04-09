Kosif'in karantina hobisi!

Sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını duyuran Melda Kamhi Kosif karantina günlerini evde resim yaparak geçirdi.

09 Nisan 2021 Cuma

MELDA KAMHİ KOSİF

KORONAVİRÜSE YAKALANAN MELDA KAMHİ KOSİF KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE RESİM YAPARAK ATLATMAYA ÇALIŞIYOR.

GENEL

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MELDA KOSİF AYNALI TILSIMLAR DÜKKANI KİTABIYLA OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.

MELDA KAMHİ KOSİF

SİNAN KOSİF'LE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA KAMHİ KOSİF

SİNAN-MELDA KAMHİ KOSİF

MELDA KAMHİ KOSİF

MELDA KAMHİ KOSİF

MELDA KAMHİ KOSİF

Kosif'in karantina hobisi!

Sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını duyuran Melda Kamhi Kosif karantina günlerini evde resim yaparak geçirdi.

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