'Heyecandan karnıma ağrılar giriyor'

HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ OLAN NAZLI KAYI DERGİYE SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU.
HACI SABANCI, NAZLI KAYI İLE 25 ARALIK'TA AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞTI.
HACI SABANCI İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ OLAN NAZLI KAYI, BOŞ ZAMANLARINDA MUTFAĞA GİRİYOR.
SPOR YAPARAK FORMDA KALAN VE SPOR TUTKUSUNU HACI SABANCI'YA DA AŞILAYAN NAZLI HANIM, SAĞLIKLI TARİFLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞIYOR.
KERİM, HACI SABANCI, NAZLI KAYI, HAKAN SABANCI
NAZLI KAYI, ARZU SABANCI
Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, ünlü konuklarıyla birlikte Mardin’deydi.
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.