'Heyecandan karnıma ağrılar giriyor'

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ OLAN NAZLI KAYI DERGİYE SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI İLE 25 ARALIK'TA AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞTI.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ OLAN NAZLI KAYI, BOŞ ZAMANLARINDA MUTFAĞA GİRİYOR.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

SPOR YAPARAK FORMDA KALAN VE SPOR TUTKUSUNU HACI SABANCI'YA DA AŞILAYAN NAZLI HANIM, SAĞLIKLI TARİFLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞIYOR.

KERİM, HACI SABANCI, NAZLI KAYI, HAKAN SABANCI

NAZLI KAYI, ARZU SABANCI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

'Heyecandan karnıma ağrılar giriyor'

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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