Aşıkların Bebek ziyareti...

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
SOSYETİK GÜZEL DERİN MERMERCİ, BİR SÜREDİR BİRLİKTE OLDUĞU MURAT ARSLAN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
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