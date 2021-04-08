Aşıkların Bebek ziyareti...

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.

08 Nisan 2021 Perşembe

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

SOSYETİK GÜZEL DERİN MERMERCİ, BİR SÜREDİR BİRLİKTE OLDUĞU MURAT ARSLAN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Aşıkların Bebek ziyareti...

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.

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Aşıkların Bebek ziyareti...

Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
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