Güzelleştiren etkinlik...

ETEL BALER
REYHAN İPEKEL
HANDE ACAR
NERGİS PEKUYSAL
NEŞE GÖNÜL
RUKEN MIZRAKLI
SİTARE KALYONCUOĞLU
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, çocuklarıyla çekilmiş eski fotoğraf karelerini paylaşarak geçmişi andı.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle ofisinde toplantı gerçekleştirdi.
Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.