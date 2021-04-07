Güzelleştiren etkinlik...

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba

ETEL BALER

REYHAN İPEKEL

HANDE ACAR

NERGİS PEKUYSAL

NEŞE GÖNÜL

RUKEN MIZRAKLI

SİTARE KALYONCUOĞLU

Güzelleştiren etkinlik...

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.

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Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.

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