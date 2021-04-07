Gülmanlar'ın tablo krizi!

Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.

07 Nisan 2021 Çarşamba

KEMAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN VE ESKİ EŞİ FERYAL GÜLMAN BEBEK'TE Kİ YALI SATIŞI KRİZİNDEN SONRA YALININ İÇİNDE BULUNAN OSMAN HAMDİ'NİN ÇİÇEK YERLEŞTİREN KIZ TABLOSU VE DİĞER ESER İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER.

KEMAL GÜLMAN

7 YILDIR FERYAL GÜLMAN İLE BOŞANMA DAVASI SÜREN KEMAL GÜLMAN, AVUKATI EDA CİDELİ İLE AŞK YAŞIYOR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülmanlar'ın tablo krizi!

Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.

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Gülmanlar'ın tablo krizi!

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