Gülmanlar'ın tablo krizi!

KEMAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN VE ESKİ EŞİ FERYAL GÜLMAN BEBEK'TE Kİ YALI SATIŞI KRİZİNDEN SONRA YALININ İÇİNDE BULUNAN OSMAN HAMDİ'NİN ÇİÇEK YERLEŞTİREN KIZ TABLOSU VE DİĞER ESER İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER.
7 YILDIR FERYAL GÜLMAN İLE BOŞANMA DAVASI SÜREN KEMAL GÜLMAN, AVUKATI EDA CİDELİ İLE AŞK YAŞIYOR.
Boşanma davaları süren Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın, Bebek'te yer alan yalı krizinden sonra bu kez de evde bulunan tablolardan dolayı karşı karşıya geldiler.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, çocuklarıyla çekilmiş eski fotoğraf karelerini paylaşarak geçmişi andı.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle ofisinde toplantı gerçekleştirdi.
Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.