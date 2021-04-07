'Genç Yetenekler' için iş başında...

BERRİN YOLERİ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI'NIN SANAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN BERRİN YOLERİ GENÇ YETENEKLERE DESTEK OLUYOR.
SOSYAL SORUMLULU PROJELERİNDE DE SIKÇA YER ALAN BERRİN YOLERİ İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle ofisinde toplantı gerçekleştirdi.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye'nin ünlü kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
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