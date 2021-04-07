'Genç Yetenekler' için iş başında...

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle ofisinde toplantı gerçekleştirdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba

BERRİN YOLERİ

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI'NIN SANAT BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN BERRİN YOLERİ GENÇ YETENEKLERE DESTEK OLUYOR.

BERRİN YOLERİ

 

SOSYAL SORUMLULU PROJELERİNDE DE SIKÇA YER ALAN BERRİN YOLERİ İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

'Genç Yetenekler' için iş başında...

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 'Genç Yetenekler' projesi için ekibiyle ofisinde toplantı gerçekleştirdi.

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