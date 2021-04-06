İtalya'dan Liyakat Nişanı!

LUCIEN ARKAS, VALERİO GİORGİO
MERVE SAKALLI, LUCIEN ARKAS, VALERİO GİORGİO, MICHELLE MOUBARAK
CLAIRE ARKAS, LUCIEN ARKAS, DENİSSE FİLİDİS
FUNDA ARKAS, LUCIEN ARKAS, BERNARD ARKAS
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için Miami'de objektif karşısına geçti.
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.