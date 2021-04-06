İtalya'dan Liyakat Nişanı!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.

06 Nisan 2021 Salı

LUCIEN ARKAS, VALERİO GİORGİO

LUCIEN ARKAS, VALERİO GİORGİO

MERVE SAKALLI, LUCIEN ARKAS, VALERİO GİORGİO, MICHELLE MOUBARAK

CLAIRE ARKAS, LUCIEN ARKAS, DENİSSE FİLİDİS

FUNDA ARKAS, LUCIEN ARKAS, BERNARD ARKAS

İtalya'dan Liyakat Nişanı!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.

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