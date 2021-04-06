Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

06 Nisan 2021 Salı

ALİ KOÇ

İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN ALİ KOÇ'UN KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.

ALİ KOÇ

RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN EN KÜÇÜK OĞULLARI OLAN ALİ KOÇ'UN ÖMER VE MUSTAFA KOÇ ADINDA İKİ ABİSİ VAR.

ALİ KOÇ

21 EKİM 2005 TARİHİNDE NEVBAHAR KOÇ İLE EVLENEN ALİ KOÇ'UN SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ KOÇ ADINDA BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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