Koç koronavirüse yakalandı!

ALİ KOÇ
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN ALİ KOÇ'UN KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.
RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN EN KÜÇÜK OĞULLARI OLAN ALİ KOÇ'UN ÖMER VE MUSTAFA KOÇ ADINDA İKİ ABİSİ VAR.
21 EKİM 2005 TARİHİNDE NEVBAHAR KOÇ İLE EVLENEN ALİ KOÇ'UN SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ KOÇ ADINDA BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için Miami'de objektif karşısına geçti.
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.