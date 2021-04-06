Otizmli çocuklara anlamlı destek!

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

06 Nisan 2021 Salı

HEDİYE GÜRAL GÜR, MEHMET AKİF YALÇIN

İŞ İNSANI HEDİYE GÜRAL GÜR, 'FARK YOK SEVGİ VAR' PROJESİ KAPSAMINDA  MEHMET AKİF YALÇIN'A POZ VERDİ.

HEDİYE GÜRAL GÜR

TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ  OLAN HEDİYE GÜRAL GÜR AYNI ZAMANDA NG HOTELS İCRA KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR İSE MUTLU EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Otizmli çocuklara anlamlı destek!

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.

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Otizmli çocuklara anlamlı destek!

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
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