Otizmli çocuklara anlamlı destek!

HEDİYE GÜRAL GÜR, MEHMET AKİF YALÇIN
İŞ İNSANI HEDİYE GÜRAL GÜR, 'FARK YOK SEVGİ VAR' PROJESİ KAPSAMINDA MEHMET AKİF YALÇIN'A POZ VERDİ.
HEDİYE GÜRAL GÜR
TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ OLAN HEDİYE GÜRAL GÜR AYNI ZAMANDA NG HOTELS İCRA KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
HEDİYE GÜRAL GÜR İSE MUTLU EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
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