Boyner'in 'Karadeniz' turu

AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KARADENİZ'İ GİTTİ.
GENEL
2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRDİ.
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ
CEM BOYNER VE BİLGÜN DERELİ'NİN KIZI OLAN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK İŞ HAYATINA ATILDI.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
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