Boyner'in 'Karadeniz' turu

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.

06 Nisan 2021 Salı

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KARADENİZ'İ GİTTİ.

GENEL

2020'DE NİKAH MASASINA OTURAN AYŞE BOYNER HAYATINI CEM TELVİ'YLE BİRLEŞTİRDİ.

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

CEM BOYNER VE BİLGÜN DERELİ'NİN KIZI OLAN AYŞE BOYNER KENDİ MARKASINI KURARAK İŞ HAYATINA ATILDI.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner'in 'Karadeniz' turu

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.

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Boyner'in 'Karadeniz' turu

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi Rize'yi ziyaret etti.