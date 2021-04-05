Bebek'te spor ve sohbet...

İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN
BAŞARILI İŞ İNSANI İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN FORMUNU KORUMAK İÇİN HAFTADA 4 GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYOR.
ONUR ÖZKAN İLE EVLİ OLAN İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN'IN LAL ADINDA BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR.
İŞ ADAMI TUNCAY ÖZİLHAN VE EMİNE ÖZİLHAN'IN KIZI OLAN İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN İŞ HAYATINDA KENDİNE BABASININ ÖRNEK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken görüntülendi.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.
İş insanı Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.