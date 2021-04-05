Mutlu'dan karantina pozu!

MELİSA MUTLU OĞLU MERT İLE KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARI İÇİN KARANTİNADA OLDUKLARINI BU PAYLAŞIMLA DUYURDU.
MELİSA, MERT, MURAT MUTLU
MELİSA, MERT MUTLU
MELİSA MUTLU 12 AĞUSTOS 2009 YILINDA İŞ İNSANI MEHMET MUTLU İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ.
MEHMET-MELİSA MUTLU
MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİNİN MURAT VE MERT ADINDA İKİ OĞLU VAR.
MELİSA MUTLU
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.
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