Mutlu'dan karantina pozu!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi

MELİSA MUTLU OĞLU MERT İLE KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARI İÇİN  KARANTİNADA OLDUKLARINI BU PAYLAŞIMLA DUYURDU.

MELİSA, MERT, MURAT MUTLU

MELİSA, MERT MUTLU

MELİSA MUTLU 12 AĞUSTOS 2009 YILINDA İŞ İNSANI MEHMET MUTLU İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ.

MEHMET-MELİSA MUTLU

MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİNİN MURAT VE MERT ADINDA İKİ OĞLU VAR.

MEHMET-MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

Mutlu'dan karantina pozu!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.

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