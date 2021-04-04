Özyeğinler'in mutlu günü!

MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN
MURAT ÖZYEĞİN DÖRT YILDIR BİRLİKTE OLDUĞU YASEMİN GÜÇKAN İLE BUGÜN NİKAH MASASINA OTURDU.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MURAT ÖZYEĞİN FİBA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.
İş insanı Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken görüntülendi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.