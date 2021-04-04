Özyeğinler'in mutlu günü!

İş insanı Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.

04 Nisan 2021 Pazar

MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN

MURAT ÖZYEĞİN DÖRT YILDIR BİRLİKTE OLDUĞU YASEMİN GÜÇKAN İLE BUGÜN NİKAH MASASINA OTURDU.

MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN MURAT ÖZYEĞİN FİBA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANIDIR.

MURAT ÖZYEĞİN-YASEMİN GÜÇKAN

Özyeğinler'in mutlu günü!

İş insanı Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakımlı ve farklı...

Ayşe Boyner
Şık kombinler

Edvina Sponza

Stiliyle göz dolduruyor

Ayşegül Toplusoy
Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Elegan tarz...

Caroline Koç
Bebek'te spor ve sohbet...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken görüntülendi.
Mutlu'dan karantina pozu!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını duyurarak evlerinden karantina pozu verdi.
Özyeğinler'in mutlu günü!

İş insanı Murat Özyeğin, sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.