Ünlü modacı İstanbul'da!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emir Sarıgül yakın arkadaşı modacı Elie Saab ile İstanbul'da bir araya geldi.

03 Nisan 2021 Cumartesi

İŞ İNSANI EMİR SARIGÜL YAKIN DOSTU MODACI ELIE SAAB'I İSTANBUL'DA AĞIRLADI.

EMİR SARIGÜL, ELIE SAAB

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN EMİR SARIGÜL GALATASARAY SPOR KLÜBÜ ESKİ YÖNETİCİLERİNDENDİR.

EMİR SARIGÜL

AYRICA MARİTZA İNŞAAT'IN BAŞKANI OLAN EMİR SARIGÜL'ÜN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

EMİR SARIGÜL

EMİR SARIGÜL

Ünlü modacı İstanbul'da!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emir Sarıgül yakın arkadaşı modacı Elie Saab ile İstanbul'da bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakımlı ve farklı...

Ayşe Boyner
Şık kombinler

Edvina Sponza

Stiliyle göz dolduruyor

Ayşegül Toplusoy
Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Elegan tarz...

Caroline Koç
Ünlü modacı İstanbul'da!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emir Sarıgül yakın arkadaşı modacı Elie Saab ile İstanbul'da bir araya geldi.

Özilhan'ın bakım günü!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, evinde bakım yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
O şimdi asker...

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal'in askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.