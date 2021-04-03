Ünlü modacı İstanbul'da!

İŞ İNSANI EMİR SARIGÜL YAKIN DOSTU MODACI ELIE SAAB'I İSTANBUL'DA AĞIRLADI.
EMİR SARIGÜL, ELIE SAAB
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN EMİR SARIGÜL GALATASARAY SPOR KLÜBÜ ESKİ YÖNETİCİLERİNDENDİR.
EMİR SARIGÜL
AYRICA MARİTZA İNŞAAT'IN BAŞKANI OLAN EMİR SARIGÜL'ÜN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emir Sarıgül yakın arkadaşı modacı Elie Saab ile İstanbul'da bir araya geldi.
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