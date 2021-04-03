Özilhan'ın bakım günü!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, evinde bakım yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

03 Nisan 2021 Cumartesi

YASEMİN ÖZİLHAN EVİNDE YAPTIĞI CİLT BAKIMINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN'IN 25 PARÇADAN OLUŞAN DENİM KOLEKSİYONU, DİNAMİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR.

YASEMİN ÖZİLHAN

İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhan'ın bakım günü!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, evinde bakım yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Özilhan'ın bakım günü!

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