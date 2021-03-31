Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.

31 Mart 2021 Çarşamba

DİLEK HANİF

DİLEK HANİF, FİKRET KİLECİ

DİLEK HANİF, FİKRET KİLECİ

DİLEK HANİF, FİKRET KİLECİ

DİLEK HANİF, FİKRET KİLECİ

DİLEK HANİF

Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.

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Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.
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