Sanatseverler sergide...

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
NEZİH ÇAVUŞOĞLU
GENEL
Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, "Reçetesiz II" isimli karma sergiye öncülük ederek sanatseverlerin beğenisine sundu.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tansa Ekşioğlu oğlı Sinan Ekşioğlu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendiler.
Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, “Reçetesiz II” isimli karma sergiye öncülük ederek sanatseverlerin beğenisine sundu.
İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.