Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN'LAR KORONAVİRÜS HASTALIĞINI EVLERİNDE ATTLATTILAR.
EMEL AYAYDIN İLE EVLİ OLAN İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN ÇİFTİNİN DORUK VE YAĞMUR ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
NEJDET-EMEL AYAYDIN
İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.
Aylin Tahincioğlu
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.