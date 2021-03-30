Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.

30 Mart 2021 Salı

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN'LAR KORONAVİRÜS HASTALIĞINI EVLERİNDE ATTLATTILAR.

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

EMEL AYAYDIN İLE EVLİ OLAN İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN ÇİFTİNİN DORUK VE YAĞMUR ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Edvina Sponza

Elegan tarz...

Caroline Koç
Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.
Caddelerde keyifli gün...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.

Şık kombinler

Aylin Tahincioğlu
Sabancı'nın spor keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eczacıbaşı Ailesi'ne ikinci torun!

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.