Caddelerde keyifli gün...

MELİSA TAPAN
MERHUM SAKIP SABANCI'NIN TORUNU VE SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN MELİSA TAPAN BEBEK'TE DOSTLARIYLA BULUŞTU.
PINAR SABANCI
İŞ İNSANI İLHAN SABANCI İLE EVLİ OLAN PINAR SABANCI FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN SPOR YAPIYOR.
FİT ANNE PINAR SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU VAR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.
Aylin Tahincioğlu
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.