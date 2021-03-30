Caddelerde keyifli gün...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.

30 Mart 2021 Salı

MELİSA TAPAN

MERHUM SAKIP SABANCI'NIN TORUNU VE SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN  MELİSA TAPAN BEBEK'TE DOSTLARIYLA BULUŞTU.

MELİSA TAPAN

PINAR SABANCI

İŞ İNSANI İLHAN SABANCI İLE EVLİ OLAN PINAR SABANCI FORMUNU KORUMAK İÇİN HER GÜN SPOR YAPIYOR.

PINAR SABANCI

FİT ANNE PINAR SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU VAR.

Caddelerde keyifli gün...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı ve Melisa Tapan Bebek caddelerinde objektiflere yakanlandılar.

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Caddelerde keyifli gün...

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