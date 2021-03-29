Sabancı'nın spor keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

29 Mart 2021 Pazartesi

ALİ SABANCI

İŞ İNSANI ALİ SABANCI BİR ARKADAŞI İLE BEBEK'TE SPOR YAPTI.

ALİ SABANCI

ESAS HOLDİG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ALİ SABANCI İŞ HAYATINDA BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı'nın spor keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Edvina Sponza

Elegan tarz...

Caroline Koç
Şık kombinler

Aylin Tahincioğlu
Sabancı'nın spor keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eczacıbaşı Ailesi'ne ikinci torun!

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.
Konsoloslukta özel toplantı!

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan, Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte Avusturya Konsolosluğu'nda bir araya geldi.
Yürüyüş rotası Bebek...

İş insanı Suzan Sabancı Dinçer'in yürüyüş rotasını Bebek'ti. Sabancı, spor yaparak form tuttu.