Sabancı'nın spor keyfi...

ALİ SABANCI
İŞ İNSANI ALİ SABANCI BİR ARKADAŞI İLE BEBEK'TE SPOR YAPTI.
ESAS HOLDİG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN ALİ SABANCI İŞ HAYATINDA BAŞARILARIYLA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan, Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte Avusturya Konsolosluğu'nda bir araya geldi.
İş insanı Suzan Sabancı Dinçer'in yürüyüş rotasını Bebek'ti. Sabancı, spor yaparak form tuttu.