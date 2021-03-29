Eczacıbaşı Ailesi'ne ikinci torun!

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi

ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN ÇİFTİ İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALACAKLARININ MÜJDESİNİ VERDİ.

OYA-BÜLENT ECZACIBAŞI, ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN

ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN ÇİFTİ 2018 YILINDA BODRUM'DA GERÇEKLEŞEN GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE HAYATLARINI BİRLEŞTİRMİŞTİ.

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, OYA ECZACIBAŞI

OYA-BÜLENT ECZACIBAŞI ÇİFTİNİN KIZI OLAN ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, İŞ HAYATINDA DA ANNESİ VE BABASININ İZİNDEN GİDİYOR.

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU'NDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM KOORDİNATÖRÜ OLARAK YER ALAN ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN ANNE OLMAK GÜN SAYIYOR.

 

 

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN, EMRE ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı Ailesi'ne ikinci torun!

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

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