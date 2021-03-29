Yürüyüş rotası Bebek...

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN SUZAN SABANCI DİNÇER HAFTA SONU ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
SUZAN SABANCI DİNÇER
BAŞARALI BİR İŞ İNSANI OLAN SUZAN SABANCI DİNÇER AKBANK YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR.
SUZAN SABANCI DİNÇER İŞADAMI HALUK DİNÇER İLE EVLİ.
İş insanı Suzan Sabancı Dinçer'in yürüyüş rotasını Bebek'ti. Sabancı, spor yaparak form tuttu.
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan, Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz ve modacı Atıl Kutoğlu ile birlikte Avusturya Konsolosluğu'nda bir araya geldi.