Balıkçıda öğle buluşması...

CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ ÇİFTLERİNDEN HANDE - MEHMET GAMGAM'IN ÖĞLE YEMEĞİNDE BALIK RESTORANINDA BİR ARAYA GELDİ
SOSYALLEŞMEYE BAŞLAYAN HANDE - MEHMET GAMGAM ÇİFTİ, YAKIN DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELEREK HASRET GİDERDİ
HANDE - MEHMET GAMGAM
Hande - Mehmet Gamgam çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapanış saatinin erkene alınması sebebiyle öğle yemeğinde bir balık restoranını tercih etti
Suzan Sabancı Dinçer
Edvina Sponza
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner, kendi giyim markasını yarattı. Kardeşi Emine Boyner Kürşat'ın eşi Ali Kürşat, Ayşe Boyner'in markası için gönüllü model oldu
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.