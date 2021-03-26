Açık havada spor...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.

26 Mart 2021 Cuma

SPORU HAYATININ OLMAZSA OLMAZI HALİNE GETİREN LEYLA ALATON YILDIZ PARKI'NDA YAPTIĞI YÜRÜYÜŞÜNÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PATLAŞTI.

LEYLA ALATON

BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

LEYLA ALATON

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON BAŞARILI İŞ YAŞAMIYLADA ÖRNEK OLUYOR.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Açık havada spor...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.

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Açık havada spor...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
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