Açık havada spor...

SPORU HAYATININ OLMAZSA OLMAZI HALİNE GETİREN LEYLA ALATON YILDIZ PARKI'NDA YAPTIĞI YÜRÜYÜŞÜNÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PATLAŞTI.
LEYLA ALATON
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON BAŞARILI İŞ YAŞAMIYLADA ÖRNEK OLUYOR.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.
İş ve cemiyet dünyasının nabzını tutan HT Kulüp 10. yılını kutluyor. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de 10. yıla özel dileklerini paylaştılar
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