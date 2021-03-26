Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.

26 Mart 2021 Cuma

FERYAL GÜLMAN

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

MONİK İPEKEL, GÜLNUR KAMAŞAK

RABİA KURŞUN

ARZU KUNT

MONİK İPEKEL, SERKAN MUTLU, GÜLNUR KAMAŞAK

SERTAN TABUR, FERYAL GÜLMAN, SERKAN MUTLU, SALİH ÜNLÜ

BURCU ŞENDİR

SERAP SARI

GENEL

Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.

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