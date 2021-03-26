Lezzet tutkunları açılışta buluştu!

FERYAL GÜLMAN
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
MONİK İPEKEL, GÜLNUR KAMAŞAK
RABİA KURŞUN
ARZU KUNT
MONİK İPEKEL, SERKAN MUTLU, GÜLNUR KAMAŞAK
SERTAN TABUR, FERYAL GÜLMAN, SERKAN MUTLU, SALİH ÜNLÜ
BURCU ŞENDİR
SERAP SARI
GENEL
Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.
İş ve cemiyet dünyasının nabzını tutan HT Kulüp 10. yılını kutluyor. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de 10. yıla özel dileklerini paylaştılar
Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı