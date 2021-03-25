Yeni durak 'Kastamonu'

PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
GENEL
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.
Suzan Sabancı Dinçer
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı İstanbul'da çektiği kar manzaralarını takipçileriyle paylaştı.
Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.