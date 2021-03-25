Yeni durak 'Kastamonu'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.

25 Mart 2021 Perşembe

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY

GENEL

GENEL

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Yeni durak 'Kastamonu'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.

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Yeni durak 'Kastamonu'

Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Kastamonu ile devam etti.

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