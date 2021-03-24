Modada Özilhan şıklığı...

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI
25 PARÇADAN OLUŞAN DENİM KOLEKSİYONU, DİNAMİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR.
GÜNDÜZDEN GECEYE KOLAYLIKLA ADAPTE OLAN KIYAFETLER TASARLAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, ŞIKLIĞINI TASARIMLARA YANSITTI.
YASEMİN ÖZİLHAN
Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı
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