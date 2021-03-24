Modada Özilhan şıklığı...

Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı

24 Mart 2021 Çarşamba

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANAN VE ÜNLÜ MARKALARLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEN YASEMİN ÖZİLHAN, KENDİ ZEVKİNDEN OLUŞAN TASARIMLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

25 PARÇADAN OLUŞAN DENİM KOLEKSİYONU, DİNAMİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR.

GÜNDÜZDEN GECEYE KOLAYLIKLA ADAPTE OLAN KIYAFETLER TASARLAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, ŞIKLIĞINI TASARIMLARA YANSITTI.

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Modada Özilhan şıklığı...

Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Aylin Tahincioğlu
Elegan tarz...

Caroline Koç
Modada Özilhan şıklığı...

Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı
Yakın dostlar koronaya yakalandı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.
Eczacıbaşı'ndan kar manzaraları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı İstanbul'da çektiği kar manzaralarını takipçileriyle paylaştı.
Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.