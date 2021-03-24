Yakın dostlar koronaya yakalandı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.

24 Mart 2021 Çarşamba

YAKIN ARKADAŞLAR METİN-ASLI ŞEN, SELİM-EDA KOSİF, İPEK-ENVER VAROL ÇİFTİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI.

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

SELİM-EDA KOSİF

SELİM-EDA KOSİF

SELİM-EDA KOSİF

SELİM-EDA KOSİF

SELİM-EDA KOSİF

SELİM-EDA KOSİF

Yakın dostlar koronaya yakalandı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Aylin Tahincioğlu
Elegan tarz...

Caroline Koç
Modada Özilhan şıklığı...

Ünlü markalarla iş birliğini devam ettiren Yasemin Özilhan bir moda markası için yeni giyim koleksiyonu hazırladı
Yakın dostlar koronaya yakalandı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.
Eczacıbaşı'ndan kar manzaraları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Bülent Eczacıbaşı İstanbul'da çektiği kar manzaralarını takipçileriyle paylaştı.
Otizmli çocuklara destek oldu!

Turizmci iş insanı Mete Vardar 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.
Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.