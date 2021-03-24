Yakın dostlar koronaya yakalandı!

YAKIN ARKADAŞLAR METİN-ASLI ŞEN, SELİM-EDA KOSİF, İPEK-ENVER VAROL ÇİFTİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI.
METİN-ASLI ŞEN
SELİM-EDA KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Varol çifti koronaya yakalandı.
Suzan Sabancı Dinçer
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
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