Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

23 Mart 2021 Salı

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA KAPADOKYA'DA TATİL YAPTI.

MELİSA TAPAN

MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.

MELİSA TAPAN

PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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