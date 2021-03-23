Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA KAPADOKYA'DA TATİL YAPTI.
MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.
PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
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