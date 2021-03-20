Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
DEĞER ZİRVESİ KOMİTE BAŞKANI PINAR EREZ VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY
PINAR EREZ, ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
FUAT OKTAY
ERGÜN GÜLER, OLGUN ZORLU
TURGUT-SUZAN TOPLUSOY
FERYAL GÜLMAN
PINAR EREZ
SİNAN ÖNCEL
TAREK MOURAD
ÇETİN PANCAR
İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.
Suzan Sabancı Dinçer
Aylin Tahincioğlu
Caroline Koç
Eda Kosif
Elif Dürüst
İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.
Sanem Tezman atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.