Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

20 Mart 2021 Cumartesi

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

DEĞER ZİRVESİ KOMİTE BAŞKANI PINAR EREZ VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY 

PINAR EREZ, ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

FUAT OKTAY 

ERGÜN GÜLER, OLGUN ZORLU

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY

FERYAL GÜLMAN

PINAR EREZ

SİNAN ÖNCEL

TAREK MOURAD

ÇETİN PANCAR

Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Suzan Sabancı Dinçer
Şık kombinler

Aylin Tahincioğlu
Elegan tarz...

Caroline Koç
Tarz kombinler...

Eda Kosif
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Modern ve şık...

Elif Dürüst
Türkiye'nin değerleri ödül töreninde...

İş, siyaset ve cemiyet hayatı Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde bir araya geldi.
Tezman atölyede!

Sanem Tezman atölyede çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.