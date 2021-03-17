Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

17 Mart 2021 Çarşamba

ÖMER KOÇ

İŞ İNSANI ÖMER KOÇ BEBEK'TE KORUMALARI EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA RUMELİHİSARINDAN TEKNESİNE BİNEREK AYRILDI.

ÖMER KOÇ

BAŞARILI İŞ İNSANI ÖMER M. KOÇ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

ÖMER KOÇ

58 YAŞINDA OLAN ÖMER M. KOÇ AYNI ZAMANDA BİRÇOK KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİDİR.

ÖMER KOÇ

OCAK AYINDA KORONAVİRÜSE YAKALANAN İŞ İNSANI ÖMER KOÇ HASTALIĞI BODRUM'DAKİ EVİNDE ATLATMIŞTI.

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
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