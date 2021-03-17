Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

FORD AVRUPA BAŞKANI STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ BİR ARAYA GELEREK SATIN ALMA PROTOKOLÜ İMZALADILAR.
FORD AVRUPA BAŞKANI STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ BİR ARAYA GELEREK SATIN ALMA PROTOKOLÜ İMZALADILAR.
ALİ KOÇ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ VE STUART ROWLEY'İ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE AĞIRLADI.
STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ
FORD AVRUPA BAŞKANI STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ FORD OTOSAN GELECEK VİZYON TOPLANTISI'NDA KONUŞMA YAPTILAR.
ALİ KOÇ
RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN EN KÜÇÜK OĞULLARI OLAN ALİ KOÇ'UN ÖMER VE MUSTAFA KOÇ ADINDA İKİ ABİSİ VAR.
ALİ KOÇ
21 EKİM 2005 TARİHİNDE NEVBAHAR KOÇ İLE EVLENEN ALİ KOÇ'UN SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ KOÇ ADINDA BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ