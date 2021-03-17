Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.

17 Mart 2021 Çarşamba

FORD AVRUPA BAŞKANI STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ BİR ARAYA GELEREK SATIN ALMA PROTOKOLÜ İMZALADILAR.

ALİ KOÇ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ VE STUART ROWLEY'İ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE AĞIRLADI.

STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ALİ KOÇ

FORD AVRUPA BAŞKANI STUART ROWLEY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE FORD OTOSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ KOÇ FORD OTOSAN GELECEK VİZYON TOPLANTISI'NDA KONUŞMA YAPTILAR.

 

ALİ KOÇ

RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN EN KÜÇÜK OĞULLARI OLAN ALİ KOÇ'UN ÖMER VE MUSTAFA KOÇ ADINDA İKİ ABİSİ VAR.

ALİ KOÇ

21 EKİM 2005 TARİHİNDE NEVBAHAR KOÇ İLE EVLENEN ALİ KOÇ'UN SADBERK LEYLA VE KERİM RAHMİ KOÇ ADINDA BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Eda Kosif
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Modern ve şık...

Elif Dürüst
Koç'un Boğaz turu...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Koç'tan otomotiv sektörüne yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.
Rotahane 'Balat' turunda...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine Balat'la devam etti.

HT Kulüp 10 yaşında...

İş ve cemiyet hayatının nabzını tutan, özel haberleriyle gündem yaratan cemiyet haberciliğinin amiral gemisi HT Kulüp 10 yaşında...
Otizmli çocuklar yararına klip çektiler!

Ödüllü yazar, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç kendi yazdığı ve bestelediği bir şarkıyı seslendirip otizimli çocuklar için klip çekti.