Otizmli çocuklar yararına klip çektiler!

YAZAR VE TARİHÇİ SAFFET EMRE TONGUÇ, OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN KLİP ÇEKTİ.
ALARKO HOLGİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEYLA ALATON'UN DA BULUNDUĞU KLİP'TE SAFFET EMRE TONGUÇ, 'BAHARIMDA GEL' ADLI PARÇAYI SESLENDİRDİ.
SAFFET EMRE TONGUÇ VE LEYLA ALATON KLİPTE EĞLENCELİ ANLAR GEÇİRDİLER.
SAFFET EMRE TONGUÇ
SEMİRAMİS PEKKAN'DA OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN SAFFET EMRE TONGUÇ'A SESİYLE DESTEK VERDİ.
BAHARDA GEL ADLI PARÇAYI BİRLİKTE SESLENDİREN SEMİRAMİS PEKKAN KLİPTEDE OYNADI.
SEMİRAMİS PEKKAN, SAFFET EMRE TONGUÇ
TOHUM OTİZM VAKFI'NIN KURUCU BAŞKANI OLAN MİNE NARİN PROJEYE DESTEK VERDİ.
MİNE NARİN TOHUM OTİZM VAKFI İLE OTİZMLİ ÇOCUK VE AİLELERİN HAYATLARINDA FARKINDALIK YARATIYOR.
MİNE NARİN
Ödüllü yazar, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç kendi yazdığı ve bestelediği bir şarkıyı seslendirip otizimli çocuklar için klip çekti.
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