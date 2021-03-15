Bebek'te keyifli gün...

MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE, BEBEK'TE KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.
MELİSA TAPAN
MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.
PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.
DİLEK HANİF
MODACI DİLEK HANİF İSE BEBEK'TE ARABASINI PARK EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.