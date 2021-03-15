Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.

15 Mart 2021 Pazartesi

MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE, BEBEK'TE KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ.

MELİSA TAPAN

MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.

PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.

DİLEK HANİF

MODACI DİLEK HANİF İSE BEBEK'TE ARABASINI PARK EDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

DİLEK HANİF

DİLEK HANİF

Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.

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Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.