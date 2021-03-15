Yeni cip ile Boğaz gezisi...

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ KAAN DEMİRAĞ DOSTLARIYLA BİRLİKTE YENİ CİPLERİYLE BOĞAZ TURU ATTILAR.
ASLIŞAH ALKOÇLAR EŞİ KAAN DEMİRAĞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUTLAMIŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün iş insanı eşi Kaan Demirağ ile birlikte yeni otomobilleri ile Boğaz turu yaptı.
Eda Kosif
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