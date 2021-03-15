Yeni cip ile Boğaz gezisi...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün iş insanı eşi Kaan Demirağ ile birlikte yeni otomobilleri ile Boğaz turu yaptı.

15 Mart 2021 Pazartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ KAAN DEMİRAĞ DOSTLARIYLA BİRLİKTE YENİ CİPLERİYLE BOĞAZ TURU ATTILAR.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR EŞİ KAAN DEMİRAĞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUTLAMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

Yeni cip ile Boğaz gezisi...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün iş insanı eşi Kaan Demirağ ile birlikte yeni otomobilleri ile Boğaz turu yaptı.

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